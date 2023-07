Po preureditvenih delih še izbira upravitelja knjižnice

Dela za ureditev prostorov občinske knjižnice v Doberdobu so v polnem teku. Občinski odbor je namreč že preteklega 20. junija sprejel sklep, s katerim je dokončno odobril tako načrt kot tudi njegovo takojšnjo izvedljivost za prilagoditev tehnoloških naprav v vrednosti 30.000 evrov. Ko se bodo ta dela zaključila, bo Občina sprožila postopek za izbiro upravitelja knjižnice. Tako pravi župan Občine Doberdob Fabio Vizintin, ki smo ga v prejšnjih dneh povprašali o poteku del za ureditev prostorov knjižnice, ki bi morala kmalu spet odpreti svoja vrata po 12-letni prekinitvi storitve.

Od leta 2011 brez knjižnice

Kot smo poročali v začetku marca, je Občina storitve knjižnice morala zamrzniti leta 2011 zaradi obnavljanja in širitve stavbe krajevne nižje srednje šole. Dela so se zavlekla, dodatne težave pa so prišle s pandemijo novega koronavirusa in dolgotrajnimi deli na stavbi vrtca Čriček. Knjige so najprej hranili v prostorih društva Kremenjak v Jamljah, nato so romale v občinsko telovadnico. Da branja željni otroci in odrasli niso ostali brez čtiva, pa je v tem času poskrbel Bibliobus.

S sklepom, ki ga je občinski odbor sprejel na seji, ki je na daljavo potekala 23. februarja letos, pa se je dan, ko bo Doberdob spet dobil svojo knjižnico, približal. Preureditev z namestitvijo sicer že nabavljene nove opreme je bila predvidena za prvo polovico letošnjega leta, sledilo naj bi slovesno odprtje.

Javni postopek za upravitelja

V obdobju zaprtja so osebju, ki je pred tem skrbelo za knjižnico, dodelili številne druge naloge, tako da je zdaj dejansko nemogoče, da bi učinkovito skrbelo za knjižničarske storitve. Zato je občinski odbor na omenjeni februarski seji sklenil tudi upravljanje knjižnice poveriti zunanjemu subjektu. Po zgledu nekaterih drugih manjših občin naj bi bilo to podjetje ali zadruga, ki bi občinskemu osebju pomagala tudi pri ureditvi prostorov, knjižnega in drugega gradiva idr..

Postopek bo po besedah župana Vizintina stekel po končanih preureditvenih delih. Ker bo šlo za majhne vsote, ne bodo objavili razpisa, vsekakor bo postopek izbire upravitelja javen, nekatere subjekte so že spraševali o razpoložljivosti.

Kot piše v februarskem sklepu občinskega odbora, bo upravitelj skrbel za knjižnico do 31. decembra 2024, v tem času pa bo moral zagotoviti, da bo storitev na voljo vsaj deset ur tedensko, od katerih štiri dopoldne med potekom šolskih dejavnosti ter šest popoldne. Ob tradicionalnih dejavnostih izposoje knjig in gradiva ter hranjenja, vzdrževanja in katalogiziranja le-tega, bo moral upravitelj nuditi tudi informacije o storitvah in dejavnostih, skrbeti za promocijo in pomagati pri dostopu do interneta.

Telovadnica in menza

Knjige so v obdobju »izgnanstva« hranili tudi v občinski telovadnici. Med potrjenimi občinskimi infrastrukturnimi deli pa je tudi gradnja nove telovadnice. Do konca leta pričakujejo izvršni načrt, s prihodnjim letom pa začetek gradnje. S podaljšanjem pouka na doberdobski osnovni šoli pa nameravajo urediti tudi šolsko menzo.