Po rekordni suši končno voda

Vrhunec poplavnega vala, s katerim se je zaključilo dolgo sušno obdobje, ki je trajalo od junija lanskega leta, je Soča dosegla v četrtek okrog 14. ure, ko je skozi solkanske zapornice drlo skoraj 1100 kubičnih metrov vode na sekundo. Poudariti velja, da četrtkova količina vode še zdaleč ni rekordna, saj večji poplavni vali presežejo pretok 2000 kubičnih metrov na sekundo (rekord je bil postavljen 5. novembra 2012 z 2507 kubičnimi metri vode na sekundo).

Med letošnjim poletjem je bil pretok Soče vseskozi izredno nizek, večinoma med 16 in 20 kubičnih metrov na sekundo, kar je bilo premalo za preživetje rib med Gradiščem in Zagrajem, kjer se je več tolmunov popolnoma presušilo. Tako nizkega vodostaja nihče ne polni, kar velja tudi za Vipavo, katere zadnji del od Rubij do sotočja s Sočo je bil dalj časa popolnoma brez vode.