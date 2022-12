Po sedemnajstih letih spet zaprli cesto zaradi plazu

Po sedemnajstih letih plaz spet grozi, zato je civilna zaščita prejšnji teden ponovno zaprla občinsko cesto, ki iz Pevme pelje skozi Pušče v Koštabon, v zahodni del Štmavra in zatem proti nekdanjemu mejnemu prehodu v Podsabotinu.

Leta 2005 se je s tamkajšnjega pobočja utrgal večji zemeljski plaz, zaradi katerega so morali tamkajšnjo cesto seveda zapreti. Plazišče je eno leto kasneje na podlagi navodil deželne civilne zaščite saniralo specializirano podjetje. S plazišča je odstranilo nanos zemljine in zatem pobočje utrdilo z velikimi lesenimi hlodi, ki jih je zob časa že pošteno načel.

Domačini so že svojčas opozorili, da so nekateri hlodi nad ostrim ovinkom gnili in da ne bodo dolgo zdržali. Območje so si v prejšnjih tednih ogledali tehniki civilne zaščite, ki so ocenili, da pobočje ni povsem varno, saj ob večjih nalivih meteorna voda naplavlja zemljino in gramoz na cestišče. S pobočja je pred nedavnim poleg zemljine zdrsnila tudi večja skala, ki je ostala ujeta za drevesom tik nad cesto.

»Območje so si strokovnjaki civilne zaščite ogledali že pred časom. Ko so pred nekaj dnevi prišli na nov ogled, so ugotovili, da so se razmere poslabšale. Zaradi tega so zahtevali, da cesto zapremo v pričakovanju na bolj poglobljena preverjanja. Ko smo zaprli cesto, smo sočasno zaprosili deželno civilno zaščito, naj poskrbi, da si bodo čim prej pristojni izvedenci ogledali območje. Če se bo izkazalo, da je treba odstraniti nekaj zemljine in požagati nekaj dreves, ne bo večjih težav. Če pa bo potrebna korenitejša sanacija, bo za vse skupaj potrebnega več časa, saj bodo morali pred začetkom del pripraviti ustrezni sanacijski načrt, nakar bodo morali izbrati podjetje, ki bo izvedlo vsa predvidena dela,« pojasnjuje Francesco Del Sordi, ki je v goriški mestni upravi odgovoren za civilno zaščito.

Zapora ceste povzroča težave približno tridesetim prebivalcem Koštabona in zahodnega dela Štmavra, poleg tega tudi številnim avtomobilistom iz Slovenije, ki se po tej poti vozijo iz Brd v Gorico. Skozi Pušče se običajno peljejo tudi turisti, ki so nastanjeni v kampu in v apartmajih v Podsabotinu – v zimskem času jih je sicer precej manj kot poleti. Predsednik združenja Krajevna skupnost za Oslavje, Pevmo in Štmaver Lovrenc Persoglia pojasnjuje, da je zaradi omenjene zapore bolj obremenjena cesta, ki je speljana po zgornjem delu Štmavra in zatem Pri Štantovih prečka (dotrajani) kamniti mostič čez Pevmico, ki ravno tako potrebuje prenovo; o njej je govor že leta, vendar se doslej zadeva še ni premaknila z mrtve točke. Persoglia seveda upa, da bo civilna zaščita čim prej sanirala plaz pri Puščah, saj imajo domačini zaradi zapore kar nekaj težav.

Krajani sicer že dalj časa opozarjajo, da so ceste po Štmavru zanemarjene; domačini morajo sami čistiti rastlinje, ki jih zarašča, saj so drugače težko prevozne.

Cesta na Gropajšču poleg tega nima niti enega svetila, do nekaterih hiš ni bil nikoli speljan telefon. V Štmavru so prepričani, da bi se na občini z rednejšim vzdrževanjem izognili številnim težavam, kar seveda velja tudi za plaz v Puščah, kjer bi morali gnile hlode že zdavnaj nadomestiti z novimi.

Ne nazadnje v Štmavru opozarjajo, da na goriški občini večkrat izpostavljajo velik turistični in rekreacijski potencial Sabotina, vendar zatem ne poskrbijo, da bi do njegovega vznožja vodile dostojno urejene in vzdrževane ceste.