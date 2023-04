Po šestdesetih letih zapirajo vrata

Na Poljanah bo z jutrišnjim dnem, nedeljo, 30. aprila, zaprla svoja vrata gostilna Pri Brankotu. Cvetka Devetak, ki je bila po rodu z Vrha, in domačin Jožef Peric - Stanarjev sta jo odprla leta 1963, tako da do njenega zaprtja prihaja po natanko šestdesetih letih obratovanja.

»Ko sta moja mama in oče odprla gostilno, je bilo poslopje povsem drugačno, precej manjše. Hiša je razpolagala s teraso, na dvorišču so prirejali plese. Gostilno smo zatem počasi dograjevali, največji obnovitveni poseg smo izpeljali leta 1990,« se spominja Branko Peric, ki je od staršev prevzel upravljanje gostilne leta 1976. Zatem jo je vodil skupaj z ženo Rosanno Visintin, pri delu sta jima pomagali razni sorodniki, bratranci, tete, strici. Še največjo pomoč sta zagotovili hčerki Katjuša in Alessandra, ki sta pred osmimi leti prevzeli upravljanje gostilne.

»V zadnjih časih se je delo v gostilni precej spremenilo. Nekoč smo imeli veliko manj stroškov, ni bilo davka Imu, za odpadke nismo plačevali tako visokih vsot, tudi stroški za električno energijo so bili nižji. Pri delu v gostilni so ti lahko pomagali družinski člani, danes je vse skupaj težje in bolj komplicirano,« nam je pred nekaj dnevi povedal Branko, medtem ko sta hčerki Katjuša in Alessandra pojasnili, da je v gostilni na vasi največ gostov ob koncih tedna in med prazniki, kar pomeni, da je celo družinsko in zasebno življenje podrejeno delu. Obe hčerki sta sicer poročeni in imata otroke, moža imata svojo službo, tako da si tudi sami želita posvečati več časa svojima družinama.

»Delo ni problem, tega je po covidu kar nekaj,« nam je še razložil Branko. Z ženo se je upokojil pred leti, zato bi v gostilni potrebovali sveže moči, če bi ju hoteli nadomestiti. Pri tem nam je Katjuša pojasnila, da je zelo težko najti ustrezno osebje - gre sicer za problem, s katerim se soočajo številni gostinski obrati tako v bližnji kot daljni okolici. Zaradi tega sta se sestri odločili za zaprtje in si bosta poiskali novo pot, novo zaposlitev. Katjuša je sicer diplomirala iz ekonomije, zato bo skušala svoje znanje unovčiti tudi na novi poklicni poti. Branko ob tem poudarja, da so imeli kar nekaj zvestih strank, ki so jim hvaležni, navezani so tudi na številne domačine, zelo dobre odnose so imeli z doberdobsko občino in še zlasti z županom.

Jutri ob 18. uri se bodo od vseh, ki so v gostilni Pri Brankotu poleg izvrstnih jedi cenili tudi prijaznost in domačnost njenih upraviteljev, poslovili z zdravico, med katero bo po licih nedvomno spolzela tudi kakšna solza.