Po sledeh soške fronte do Unescovega seznama

V Goriškem muzeju so v torek zvečer predstavili nov knjižni vodnik Pot miru od Alp do Jadrana – Daljinska pohodniška pot po sledeh soške fronte, ki je poleti izšel v slovenskem in italijanskem jeziku, obeta pa se tudi angleška različica. Približno 500 kilometrov dolgo pot, ki vodi mimo 70 vojaških pokopališč, štirih kostnic, 50 muzejev in muzejskih zbirk, 8 sakralnih objektov, 30 spomenikov, hkrati pa prepleta dva različna zgodovinska spomina na morijo prve svetovne vojne, vsako leto obišče okrog 200.000 ljudi, večinoma pohodnikov.

Pot miru se začne v Logu pod Mangartom in vodi mimo Kluž, muzejev na prostem Čelo in Ravelnik na planino Golobar z muzejem na prostem. Preko Drežnice se spusti mimo italijanske kostnice do Kobarida. V Kobaridu se pot razdeli v dve trasi. Ena trasa se dvigne na greben Kolovrata, kjer se nahaja muzej na prostem, druga pa gre mimo planin Kuhinja in Pretovč z muzejem na prostem na Mrzlem vrhu. Od tu se spusti do spominske cerkve Sv. Duha na Javorci in dalje do Tolmina, kjer se nahaja nemška kostnica in muzej na prostem Mengore. Pri grebenu Kolovrat trasa poteka mimo Globočaka, skozi vas Kambreško do Sabotina in Brd. Druga trasa pa se od grebena Kolovrat spusti v Plave in dalje na Prižnico, Vodice, Sveto Goro in na Škabrijel. Trasi se združita pri Novi Gorici – Gorici in skupaj nadaljujeta preko Markovega hriba in Vrtojbensko-Biljenskih gričev vse do spomenika Cerje in Poti miru na Krasu. Tu se pot ponovno razdeli v dve trasi, obe prečkata nekdanjo mejo. Ena trasa poteka po italijanski strani, kjer poveže Debelo Grižo, Zgodovinsko pot na Brestovcu, italijansko kostnico v Redipulji, Tematski park nad Tržičem in se konča v Devinu. Druga trasa pa na Krasu povezuje Borojevićev prestol, Krompirjevo jamo, Gorjansko in drugo avstro-ogrsko pokopališče, čez Grmado in se v končni točki združi s prvo traso, v Devinu, ter se nato nadaljuje do Trsta.