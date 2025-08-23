Po starših je na Kosovu umrl še 19-letni Fatlum

Po starših je v četrtek na Kosovu za posledicami hude prometne nesreče umrl še 19-letni Fatlum Gashi, lastnik frizerskega salona Lumi v Ulici Formica v Gorici.

Fatlum se je pred nekaj leti preselil v Italijo, medtem ko so starši živeli na Kosovu. Izučil se je za frizerja in pred petimi meseci odprl svoj frizerski salon, ki so ga obiskovali številni Goričani, saj je bil Fatlum po značaju zelo prijazen.

V prejšnjih tednih se je devetnajstletnik za krajši dopust vrnil na Kosovo, kjer je skupaj s starši doživel hudo prometno nesrečo v bližini kraja Lapušnik. Starša, Shemsi in Ajshe Gashi, sta umrla v nesreči, Fatluma so s hudimi poškodbami odpeljali v bolnišnico v Prištini, kjer je umrl po nekaj dnevih kome.

Stekla nabirka prispevkov

Nesreča je tragično prizadela tudi Fatlumovo petnajstletno sestro, ki ni bila vpletena v nesrečo in je po smrti brata in staršev ostala sama. V prejšnjih dneh je skupina Fatlumovih goriških prijateljev sprožila nabirko sredstev, s katerimi bodo pomagali sestri za kritje stroškov pogreba. Na spletni platformi www.gofundme.com bo prispevek mogoče nakazati še danes in jutri.