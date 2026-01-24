Po tragediji v Crans Montani okrepljeni inšpekcijski nadzori tudi na Goriškem

Silvestrska tragedija v Crans Montani v Švici, ki je zahtevala štirideset, večinoma zelo mladih, življenj, je sprožila val inšpekcijskih nadzorov po vsej Italiji in tudi na Goriškem.

V prejšnjih dneh je italijanski notranji minister Matteo Piantedosi pozval vse prefekte, naj okrepijo preverjanje spoštovanja varnostnih in protipožarnih predpisov v javnih lokalih. Na njegov poziv se je odzvala goriška prefektinja, ki je za včerajšnji dan sklicala zasedanje pokrajinskega odbora za varnost in javni red. Srečanja so se udeležili predstavniki policijskih sil, karabinjerjev, gasilcev in pokrajinskega inšpektorata za delo, tržiški župan, poveljnika lokalne policije iz Gradeža in Gorice, predsednik zveze Confcommercio in predstavnik združenja upraviteljev javnih lokalov.

Ciljajo na večjo varnost

Ravno na podlagi smernic notranjega ministra Mattea Piantedosija je prefektinja napovedala, da bodo okrepili inšpekcijske nadzore tudi na Goriškem, in sicer s ciljem zagotavljanja čim večje varnosti. Tudi ker na Goriškem ni več pravih diskotek, bo posebna pozornost namenjena tistim lokalom (barom in restavracijam), za katere sicer ne veljajo predpisi o javnih prireditvah, čeprav redno ali občasno ponujajo storitve na področju zabave.

Med zasedanjem je poveljnica goriških gasilcev pojasnila, da so lokali, ki se večinoma posvečajo prireditveni dejavnosti, podvrženi kontrolam gasilskega poveljstva. Tudi vsi ostali lokali se sicer kakorkoli morajo držati protipožarnih in varnostnih predpisov na podlagi zakonske uredbe št. 81 iz leta 2008.

Direktor inšpektorata za delo je zagotovil pomoč pri izvajanju inšpekcijskih nadzorov, kar se tiče preverjanja upoštevanja predpisov, ki zadevajo varnost na delovnem mestu. Sodelovanje so zagotovili tudi predstavniki občin, ki vodijo evidence o dejavnostih in prisotnosti javnih lokalov, tako da bodo v pomoč varnostnim organom pri načrtovanju skupnih poostrenih nadzorov, pri katerih bodo sodelovali pripadniki policijskih sil, gasilci in uslužbenci krajevnega inšpektorata za delo.