Po triletnem prisilnem premoru letos jubilejna Zlata grla

Nastop zborov na vrhunski ravni, tekmovalni in netekmovalni jubilejni koncert, strokovne glasbene delavnice, vabilo tudi italijanskim zborčkom. Te so sestavine letošnjih, jubilejnih, Zlatih grl, ki bodo marca potekala že 20. leto. Revijo prireja Prosvetno društvo Vrh sv. Mihaela v sodelovanju z Združenjem cerkvenih pevskih zborov iz Gorice. Ob 20. jubileju in po triletnem prisilnem premoru zaradi pandemije so si organizatorji zamislili posebno bogato izvedbo. Zlata grla bodo na vrsti od petka, 24. marca, do nedelje, 26. marca.

Prvi dan, 24. marca, ob 20. uri bo v Kulturnem centru Lojze Bratuž najprej na vrsti Koncert zlatih. Nastopili bodo mešani mladinski pevski zbor Emil Komel pod vodstvom Davida Bandlja, pevski zbor osnovne šole Franceta Bevka iz Tolmina pod vodstvom Barbare Kovačič in zbor Contrà iz Pordenona pod vodstvom Jessice Lot. Drugi dan, 25. marca, se ob 15. uri začenja revija Zlata grla. Najprej bo na sporedu tekmovalni koncert, kateremu bo predvidoma ob 17.30 sledil netekmovalni koncert. Praznik ob okroglem jubileju se bo nadaljeval v nedeljo, 26. marca, ob 15. uri. Na programu bosta delavnici z Aleksandro Pertot in Camillo Di Lorenzo, ki bosta s pevci »raziskovali glasbeni svet tudi preko igre, giba in kretenj«. S prireditvijo ob 17.30, na kateri se bodo predstavili udeleženci delavnic, se bo tridnevni praznik zaključil.

Prijave na revijo zbirajo do 3. februarja, celoten razpis pa je na voljo na Facebook strani PD Vrh sv. Mihaela. Letos so prvič prevedli razpis v italijanski jezik in tako povabili k sodelovanju tudi italijanske zbore. Ohranili so obvezno slovensko pesem za vse udeležence. Na tekmovalni koncert se lahko prijavijo mali otroški zbori, otroški zbor, mladinski zbori, dekliški, fantovski in mešani mladinski zbori. Nastope zborov bo ocenjevala strokovna žirija. Razglasitev rezultatov bo na dan sobote.