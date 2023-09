Po zasledovanju ga je ustavil šele stinger

V ponedeljek dopoldne, malo pred 10. uro, so prometni policisti na cesti v Šempasu opazili, da sta na enem od avtomobilov nameščeni različni registrski tablici, poročajo Primorske novice. Zapeljali so za vozilom in ga pred Črničami dohiteli. Začeli so ga ustavljati z modrimi lučmi in sireno, vendar voznik tega ni upošteval, je pojasnil Dean Božnik z novogoriške policijske uprave. Voznik je odbrzel proti naselju Selo in na hitro cesto proti Ajdovščini.

Ker se ni ustavil, so policisti odredili uporabo bodic za prisilno ustavljanje vozil (stinger). Voznik je z avtom zapeljal čez bodice, prometni policisti in njihovi ajdovski kolegi pa so ga dohiteli pred križiščem izvoza s hitre ceste z lokalno cesto Ajdovščina-Planina. Voznik je po približno sto metrih vožnje s predrtimi pnevmatikami nazadnje ustavil.

Policisti so ugotovili, da je za volanom sedel 35-letnik, po podatkih, ki so jih pridobile Primorske novice, doma z Vipavskega. Vozil je neregistrirano vozilo. Možje postave so 35-letniku zaradi suma, da je vozil pod vplivom nedovoljenih substanc, odredili strokovni pregled, ki ga je tudi opravil.

Ob koncu postopka so se od voznika policisti poslovili s plačilnim nalogom, na katerem so popisali številne kršitve prometnih predpisov. Izkazalo se je, da nima niti veljavnega vozniškega dovoljenja, zato so mu avto zasegli. Ker bodo proti njemu spisali tudi obdolžilni predlog, ga čaka še srečanje s pristojnim okrajnim sodnikom ali sodnico.