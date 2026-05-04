Pod košem tkali čezmejne vezi

Ali si sploh lahko predstavljamo mladinsko košarkarsko prvenstvo, ki bi res preseglo mejo in v katerem bi skupaj tekmovale ekipe z ene in druge strani – iz Gorice, Nove Gorice, Šempetra in drugih krajev? V zadnjih dveh letih je No Borders Basketball League (NBBL) v okviru projekta GO Hoop! to zamisel dokaj uspešno uresničila.

Projekt sofinanciran iz Sklada za male projekte GO! 2025, ki ga upravlja EZTS GO, sta pripravila vodilni partner Košarkarsko društvo Nova Gorica mladi in AŠZ Dom Gorica. Njegov cilj je bil s košarko na igriv način povečati stike in sodelovanje med prebivalci obeh mest ter spodbujati spoznavanje jezika soseda.

Na tiskovni konferenci, ki je v četrtek potekala v mali dvorani goriškega Kulturnega doma, je strokovni vodja projekta Jan Zavrtanik predstavil dosežke projekta. Čezmejna liga NBBL je doživela dve izvedbi, vsako z dvanajstimi ekipami. V njej je sodelovalo približno 150 otrok in mladih, ki so tekmovali na različnih prizoriščih v obeh Goricah. Liga pa je bila le eden od dogodkov, ki so potekali v okviru projekta.

Ne samo košarka ...

GO Hoop! je bil skoraj dve leti ne le sinonim za košarko, temveč tudi za kulturo in spodbujanje nove čezmejne stvarnosti. Bistvo projekta ni bilo zgolj športno tekmovanje, ampak predvsem druženje slovenskih in italijanskih mladih košarkarjev in košarkaric, tudi z učenjem jezika. To je potekalo zlasti na dveh košarkarskih taborih, ki sta se proti koncu lanskega poletja v sodelovanju z goriškim klubom Dinamo odvijala na različnih lokacijah na obeh straneh meje. Na taborih je skupno 180 udeležencev treniralo v dvojezičnem okolju ter tako spoznavalo košarkarske in vsakdanje izraze v jeziku soseda.

Otroci so imeli tudi veliko drugih priložnosti za druženje: udeležili so se pustovanja, zabave za noč čarovnic in treh košarkarskih festivalov, prenočili v novogoriški telovadnici ter si ogledali Tekmo legend, na kateri je nastopilo 40 igralcev, ki so zaznamovali zgodovino goriške in novogoriške košarke.

V okviru projekta GO Hoop! je v sodelovanju z Ljudsko univerzo Nova Gorica nastal tudi dvojezični Slovar košarkarskih izrazov. Brošuro sta zasnovala Jan Zavrtanik in profesorica Tamara Miljavec, ki je pri pripravi uporabila tudi učne vsebine, nastale pri delu z mladimi košarkarji na omenjenih taborih.

Zadovoljstvo je izrazil tudi Paolo Hmeljak, direktor agencije Tmedia, ki je poskrbela za grafično podobo brošure in spletne strani projekta. Kot je povedal, je GO Hoop! pravi izraz čezmejnosti, ki je bila eden od prvotnih ciljev lanske Evropske prestolnice kulture.