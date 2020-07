Pod lipami o podnebnih spremembah

Če je globalno segrevanje nekoč bilo le skrb znanstvenikov in okoljevarstvenikov, je tema danes postala že stvar vsakdana. Nanjo so vse bolj pazljive predvsem mlajše generacije, vse več pozornosti pa priteguje tudi s strani sveta ekonomije in financ. O tem priča četrtkovo Srečanje pod lipami, na katerem sta spregovorila Londončana, sicer z goriškimi in doberdobskimi koreninami, Irena Spazzapan, vodja investicij pri podjetju SYSTEMIQ, in Matija Gergolet, finančni analist pri eni izmed večjih investicijskih bank na svetu. Večer z naslovom Podnebne spremembe in rešitve, od tehnologije do finance, v organizaciji Kulturnega centra Lojze Bratuž in krožka Anton Gregorčič je povezoval študent ekonomije na milanski univerzi Bocconi Alek Devetak.

Več v današnjem (nedeljskem) Primorskem dnevniku.