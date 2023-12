Pod nadstreškom dogodki, ohranjajo parkirna mesta

Nekdanjo tržnico na debelo čaka novo življenje, napovedujejo na goriški občini. Območje bodo prenovili, tako da bo primerno za prirejanje najrazličnejših dogodkov, zlasti pod novim nadstreškom, sicer bodo sočasno ohranili tudi parkirišče, ki bo v celoti prenovljeno.

Goriški občinski odbor je v prejšnjih dneh sprejel izvršni načrt za prenovo nekdanje tržnice na debelo v Boccacciovi ulici, ki že dolga leta klavrno razpada. Župan Rodolfo Ziberna pojasnjuje, da bodo v oživitev in prekvalifikacijo območja vložili 3.831.200 evrov. Po prenovi bo območje primerno za prirejanje najrazličnejših dogodkov, obenem se na občini ne bodo odpovedali parkirišču, saj so prepričani, da so v mestnem središču parkirna mesta še kako potrebna. Po obnovi bo na voljo 91 parkirnih mest, med katerimi jih bo osem opremljenih s polnilnicami za električne avtomobile.