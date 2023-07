Pod Rubijami ujel orjaškega soma

V dolžino je meril 190 centimetrov, medtem ko je tehtal kar 35 kilogramov. Soma velikana je v sredo na Vipavi pod gostilno Rubijski grad v Rubijah ujel mladi Gabriel Macuz iz Gorice, ki se mu je že med lanskim poletjem na istem mestu nasmehnila ribiška sreča. Lani je na suho potegnil 166 centimetrov dolgega in 26,6 kilograma težkega soma, pri čemer nas je v pogovoru opozoril, da pod Rubijami plavajo še večje mrcine. Ni se motil ...

Gabriel Macuz s 190 centimetrov dolgim in 35 kilogramov težkim somom

V sredo se je ribolova lotil ob 20.20. Za vabo je uporabljal sardele, dolge kakih dvanajst centimetrov, lovil je z dvema palicama. »Po petih minutah, medtem ko sem šele pripravljal drugo palico, sem na prvi doživel prijem, vendar se je riba po nekaj minutah snela s trnka. Ob 21.30 sem nameraval zamenjati vabo. Ko sem s prvo palico vlekel trnk iz vode, je druga palica padla na tla. Takoj sem jo pobral, zategnil in začutil, da je prijelo nekaj zares velikega. Na istem mestu sem nekaj dni prej doživel podoben prijem, toda riba se je snela po nekaj minutah. Tokrat sem jo uspel povleči do brega, boj je trajal kakih deset minut. Z desno roko sem zagrabil soma za usta in ga s težavo povlekel na breg, saj je bil res ogromen,« nam je povedal Gabriel Macuz, ki je med drugim pred nekaj tedni maturiral na humanističnem liceju Simona Gregorčiča v Gorici.

