Pod ruševinami treh bračanskih hiš iščejo 32-letnika in 83-letnico

V Bračanu po plazu, ki je danes ponoči prizadel tri hiše v Ulici San Giorgio, še iščejo pogrešani osebi. To sta 32-letni Quirin Kuhnert po rodu iz Bavarske, ki je februarja s partnerko Jessico prevzel vodenje krajevne trgovine, in 83-letna domačinka Guerrina Skocaj. Po prvih podatkih naj bi se moški odpravil k ženski, da bi jo obvestil o prihajajoči nevarnosti, vendar je še sam ostal ujet med ruševinami.

Krajevnim gasilcem so na pomoč priskočile enote iz celotne Furlanije - Julijske krajine in tudi sosednjega Veneta. Območje so razglasili za rdečo cono. Obstaja namreč nevarnost novih plazov, so sporočili. Več družin, ki živijo pod goro, so evakuirali.

Težave v širši okolici

Zaradi obilnih padavin težav ne manjka niti v širši okolici. Državna cesta med Krminom in krajem San Giovanni al Natisone je denimo neprevozna.