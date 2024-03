Na deželni cesti št. 55 med Sabliči in Štivanom so podaljšali zaporo do 2. maja. Cesto so zaprli 5. februarja, da bi lahko varno zamenjali vrsto dotrajanih obcestnih ograj. Podjetje SIOSS, ki je izvajalec del, je sicer že 13. februarja zaprosilo družbo FVGStrade, ki upravlja omenjeni odsek, za podaljšanje zapore, ki bo tako trajala dva meseca več od začetno načrtovanega termina.