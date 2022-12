Podgora spet povezana z mestom

»Varnost je vedno na prvem mestu,« pravi goriški župan Rodolfo Ziberna. In ravno iz varnostnih razlogov je bilo včerajšnje ponovno odprtje podgorske »pašerele« tako pomembno za pešce in kolesarje, ki vsak dan hodijo oz. se peljejo iz Podgore v Gorico in nazaj. Od junija, ko so brv čez Sočo zaprli zaradi nujnih vzdrževalnih del, so se namreč v mesto lahko odpravili samo po nevarnem ovinku in mostu čez Grojnico, kjer sploh ni pločnikov, ali po predoru Baruzzi in Ločniškem mostu, kar ni najbolj prijetno, od včerajšnjega dne pa lahko spet prečkajo mostič, ki vas ob vznožju Kalvarije povezuje s Stražcami.

Da bi izpostavila pomen ponovnega odprtja brvi, je Občina Gorica na včerajšnji dogodek povabila prefekta Raffaeleja Ricciardija in druge predstavnike oblasti. Občinski odbor sta ob županu zastopala še Sarah Filisetti, ki je odgovorna za javna gradbena dela, in Maurizio Negro, ki je zadolžen za rajone. Navzoči so bili nekateri občani ter občinska svetnika iz vrst opozicije, Rosi Tucci in Walter Bandelj, ki je o ponovnem odprtju »pašerele« poizvedoval ravno na zadnji seji občinskega sveta.

Brv so zaprli zaradi sanacije enega izmed tramov, ki sta ga čas in pronicanje vode močno načela. Kot se pogosto zgodi, so med potekom del odkrili še druge težave, zato je bilo treba načrt posodobiti. Poseg je tako trajal nekaj tednov dlje od sprva napovedanih štirih mesecev, a je prinesel dodatne izboljšave. V načrtovanje, dela in tehnična preverjanja je občina skupno vložila okrog 200.000 evrov.

»Zaprtje brvi je pospremilo kar nekaj polemik, kar je bilo delno tudi posledica volilne kampanje. Občanom zagotavljam, da se dobro zavedamo pomena, ki ga brv ima za pešce in kolesarje, saj gre predvsem za vprašanje varnosti. Zato so naši uradi, ki se jim zahvaljujem za požrtvovalnost, zelo hiteli s postopkom za njeno sanacijo,« je povedal župan Ziberna. Zahvalil se je izvajalcu – podjetju Stevanato – in vsem ostalim, ki so sodelovali.

Odprtja brvi se ni udeležil nihče od predstavnikov odbora Podgora-Piedimonte, ki je v prvih mesecih letošnjega leta zbral 269 podpisov Podgork in Podgorcev. S peticijo je želel odbor opozoriti pristojne na problem zanemarjenosti vasi in zlasti na vprašanje varnosti na glavni vaški ulici, ki je posledica prehitrih voznikov. Zlasti tam, kjer ni nadzora, avtomobili krepko presegajo hitrostno omejitev 50 km/h, marsikdo pa tudi prehiteva ob polni črti in ogroža domačine, ki s svojih dvorišč in garaž ter s stranskih ulic pripeljejo na glavno cesto.

Podpisniki peticije so mestno upravo tudi pozivali, naj poskrbi za večjo varnost z ukrepi, kot so merilniki hitrosti, izboljšanje razsvetljave na prehodih za pešce in grbine (včeraj je Ziberna sicer napovedal, da nameravajo namestiti dve), upravi pa so predlagali tudi nekaj rešitev za obdobje zaprtja »pašerele«: med temi je bil brezplačen javni prevoz do mestnega središča. »V času zaprtja brvi ni uprava sprejela nobenega ukrepa, ki bi lahko olajšal težave domačinov, med prireditvijo Okusi ob meji pa ji je uspelo vzpostaviti sistem brezplačnih parkirišč in avtobusov,« ugotavljajo člani odbora, ki se zgražajo tudi nad tem, da je kljub vsem navedenim težavam Občina podaljšala zaprtje brvi za nekaj dni in priredila včerajšnjo slovesnost, namesto da bi ob zaključku tehničnih preverjanj takoj odstranila pregrade in omogočila pešcem in kolesarjem prehod čez Sočo.