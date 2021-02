Podgorska »pašerela« zaprta še najmanj štiri mesece

Podgorska »pašerela« bo zaprta še najmanj štiri mesece. Časovnico je v pisnem odgovoru potrdila občinska odbornica za javna dela Arianna Bellan. Za pojasnila o trajanju zapore je občinske urade zaprosil občinski svetnik Slovenske skupnosti Walter Bandelj, ki ima županovo pooblastilo za Podgoro, Pevmo, Oslavje in Štmaver. Podgorsko »pašerelo« je občinska uprava zaprla 3. decembra, potem ko so tehniki ugotovili, da voda pronica v enega izmed dvaindvajsetih betonskih tramov, s katerimi je »pašerela« prekrita. V teku so dodatna preverjanja glede škode, ki jo je v betonskem tramu in še zlasti v njegovem železnem ogrodju z leti povzročila vlaga. Občinski uradi so takoj sprožili postopek za pripravo načrta za strukturno ojačenje poškodovanega trama. Občinski tehniki ocenjujejo, da bo za dela, po katerih bodo lahko spet odprli »pašerelo«, potrebno približno dva meseca. Pred tem bo seveda treba dokončati načrt, razpisati javno naročilo in imenovati izvajalca del, za kar bodo realistično potrebovali dodatna dva meseca. Zapora bo torej trajala še vsaj štiri mesece.

