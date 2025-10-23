Podgorsko pokopališče bodo razširili

»Pripravljamo vso dokumentacijo, da bomo pred koncem leta izbrali načrtovalca, ki bo poskrbel za pripravo načrta za širitev podgorskega pokopališča. Zemljišče je goriška občina že pred leti, sicer gre za parcelo, ki se nahaja na levi strani pokopališča, če nanj gledamo s strani vhoda oz. z glavne ceste. Na novem predelu podgorskega pokopališča bomo zgradili objekt z nišami oz. zidnimi celicami, ki bo podoben tistemu na pevmskem pokopališču,« pojasnjuje goriški občinski odbornik Maurizio Negro in opozarja, da bodo na zemljišču poleg novega predela podgorskega pokopališča poskrbeli tudi za dve parkirišči.

»Po novem bo mogoče parkirati tako v Ulici Attems, kjer trenutno ni urejeno parkirišče, in hkrati tudi v Ulici 4. novembra, kjer že imamo parkirišče, vendar je precej majhno, tako da se ob pogrebih in ob prvem novembru takoj napolni z avtomobili,« pravi Negro in razlaga, da še niso dokončno izračunali, koliko bo vredna naložba, sicer računa, da bodo potrebna sredstva pridobili z najemom posojila.