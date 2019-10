V Solkanu, v dvorani s pogledom na Sočo in Sabotin, so včeraj podpisali pogodbo za izgradnjo brvi čez Sočo. Projekt vodi Evropsko združenje za teritorialno sodelovanje (EZTS GO), izvajalec del pa je novogoriško podjetje Kolektor CPG. Pri podpisu za najobsežnejše med infrastrukturnimi deli v okviru projekta Isonzo-Soča so bili navzoči župani treh občin ustanoviteljic EZTS GO, in sicer goriški župan Rodolfo Ziberna, novogoriški župan Klemen Miklavič in župan Občine Šempeter-Vrtojba Milan Turk, predsednik EZTS GO Matej Arčon in vršilka dolžnosti direktorice Tea Podobnik. Celoten projekt Isonzo-Soča, v sklopu katerega je brv čez Sočo drugi sklop del, financira Program Interreg V-A Italija-Slovenija 2014-2020.

Pogodbo so podpisali Podobnikova, trije župani občin ustanoviteljic in direktor podjetja Kolektor CPG, Kristjan Mugerli. Gradbena dela naj bi se začela že prihodnji teden, trajala pa naj bi eno leto.