Podpisali pogodbo za izvedbo nadgradnje novogoriške postaje

Gradbena dela, ki jih bo izvedel Konzorcij podjetij Kolektor Koling d. o. o., SŽ ŽGP Ljubljana d. d., GH Holding d. o. o. in Iskra d. o. o., bodo zajemala nadgradnjo tirnih naprav in gradnjo novega otočnega in bočnega perona z urejenimi nadstreški in pripadajočo urbano opremo. Predvidena je gradnja podhoda, ki bo povezal Trg Evrope z Novo Gorico ter omogočil varen in lažji dostop potnikov do peronske infrastrukture z dvigali pod vsemi postajnimi tiri tako, da bo možen dostop z obeh strani postaje. Prav tako je predvidena obnova postajnega poslopja skladno s pogoji, pridobljenimi s strani Zavoda RS za varstvo kulturne dediščine ter gradnja parkirišč na območju ukinjenih obstoječih postajnih tirov. Nadgradnja bo zajemala tudi rušitev obstoječe ter gradnja nove nakladalne rampe za avtovlake.