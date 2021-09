»Podpora navijačev mi je dala dodatno moč na tekmovanju«

»Tega pa nisem pričakoval, presenečen sem, še posebej, ker je taka ura,« je včeraj s širokim nasmehom povedal slovenski parakolesar Anej Doplihar potem, ko so ga tik po prečkanju italijansko-slovenske meje z manjšim sprejemom prestregli njegovi domači in najbližji. Doplihar in njegov trener Luka Kovic sta se namreč včeraj preko letališča v Benetkah vrnila s paralimpijskih iger v Tokiu. Sprejem v neposredni bližini mejnega prehoda Vrtojba pa je bil šele uvod v to, kar ga je kasneje čakalo v domačem Dornberku ... »Vesel sem take podpore. Imel sem jo ves čas in tudi preko socialnih omrežij sem dobival številna spodbudna sporočila, ki so mi dala dodatno moč na tekmovanju,« nam je včeraj zaupal Doplihar, ki se je iz Tokia vrnil z 9. mestom na cestni dirki v svoji kategoriji H3, in s 13. mestom z vožnje na čas.

Anej Doplihar se je paralimpijskih iger udeležil prvič in gotovo tudi ne zadnjič. »Seveda ciljamo tudi na naslednje paralimpijske igre v Parizu, kjer bomo še bolj pripravljeni. Že od samega začetka je bil cilj pravzaprav Pariz, kjer bi napadli tudi na medaljo. Sedaj pa se je tudi Tokio izkazal za dobro izkušnjo, kjer smo tako jaz kot tudi osebje okoli mene videli, kako takšno tekmovanje poteka. Tako bomo za Pariz že vedeli, kako se odzvati,« nam je povedal Doplihar.

»Žal je bilo vseh ostalih 15 tekmovalcev na kronometru že od samega začetka na višjem položaju na svetovni lestvici kot mi, vseeno pa se je kronometer iztekel po načrtih,« dodaja Dopliharjev trener Luka Kovic s Peči. »Kar se pa tiče cestne dirke – ta je bila dokaj neobičajna. Vodilna skupina je začela zelo hiter tempo, kakršnega potem še sama ni uspela vzdržati čez celoten potek dirke. Ta je bila z 79 kilometri ena najdaljših dirk na svetovnem nivoju v Anejevi kategoriji, pa tudi z veliko višinskimi metri. To je povzročilo, da so se nekateri njegovi sotekmovalci odločili za odstop, sicer bi bistveno poslabšali rezultat,« pojasnjuje Kovic. To je njegovemu varovancu omogočilo, da se je skozi dirko lahko bolj ohranil ter da je startal s konstantnim tempom in opustil skupino vodilnih petih kolesarjev. »To se je izkazalo kot pravilna taktika in dejansko smo potem osvojili top deseterico,« dodaja Kovic.

Dopliharjev naslednji cilj so torej paralimpijske igre v Parizu. Bosta s Kovicem ostala še naprej »dvojec«? »To je sicer v Anejevi domeni, ambicije vsekakor so, da ostaneva skupaj. Cilj je tudi to, da v Parizu osvojiva olimpijsko kolajno. Do tam je še dolga pot, a upam, da se bo to tudi zgodilo,« zaključuje Kovic.