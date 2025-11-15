Področju izobraževanja in vzgoje bodo prihodnje leto namenili 1,7 milijona evrov

Fundacija Goriške hranilnice bo v prihodnjem letu projektom na področju izobraževanja in vzgoje namenila 1,7 milijona evrov. »Gre za sektor, ki je potreben največje pozornosti in podpore, saj je zelo pomembno vlagati v otroke in mlade,« poudarja predsednica Fundacije Roberta Demartin, ki je včeraj predstavila enega izmed izobraževalnih projektov za prihodnje triletje, pri uresničevanju katerega bodo sodelovali s Fundacijo Pittini.

Njena predsednica Marina Pittini je pojasnila, da bo projekt Creo, Cambio, Cresco (Ustvarjam, spreminjam, rastem) namenjen krepitvi socialnih kompetenc osnovnošolcev. Projekt bodo izvajali na ozemlju tržiške občine, kjer se bo zvrstilo 18 delavnic.

Fundacija Goriške hranilnice je sicer tudi med letošnjim letom namenila posebno pozornost mladim. Direktorica Rossella Digiusto je pojasnila, da so letos razne izobraževalne projekte podprli s prispevki v skupni vrednosti 1,4 milijona evrov. »Temu znesku gre prišteti še približno 500 tisoč evrov, ki smo jih namenili tržaški in videmski univerzi za razne izobraževalne in akademske dejavnosti,« je pojasnila Digiusto in še posebej opozorila, da vodijo projekt tudi na področju športa, v okviru katerega pomagajo družinam pri kritju stroškov za opravljanje športnih aktivnosti.