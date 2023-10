Pogasili požar in oskrbeli bolnika, priklenjenega na posteljo

Gasilci so včeraj ob 15.45 posredovali v Ulici Ponte del Torrione, od koder so jih poklicali zaradi požara, ki je zajel tamkajšnje stanovanje v četrtem nadstropju. Na kraju so ugotovili, da se je požar vnel na balkonu, pri čemer je v stanovanje začel vdirati dim. Ogenj so kmalu pogasili, stanovanje, v katerem sta bila dva brata, so prezračili. Enega od dveh so pospremili na varno, drugemu, ki je bil priklenjen na posteljo in priključen na kisik, pa so do prihoda reševalcev nudili vso potrebno oskrbo. Zdravstveno osebje je ugotovilo, da zaradi posledic požara ni utrpel poškodb. Gasilci so preverili varnost notranjih prostorov in morebitno prisotnost strupenih plinov, pri čemer niso ugotovili prekoračitev, zato se je tudi drugi stanovalec lahko vrnil na dom. Vzroke požara, ki se na srečo ni razširil na druge stanovanjske enote, še preiskujejo,