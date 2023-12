Pogoreli Kras bodo pogozdovali z droni

Hrvaško podjetje Projekt O2 bo na goriškem Krasu s semenskimi kroglicami, ki jih bodo spuščali za to prilagojeni droni, posejalo hektar pogorelega državnega gozda na strmem pobočju. Pobudo so danes predstavili v Selah na Krasu. Dež žal danes ni dopuščal, da bi si prisotni že ogledali ta način pogozdovanja, izvedli pa ga bodo ob izboljšanju vremena. Za izdelavo semenskih kroglic, ki jih bodo namestili na drone, je Zavod za gozdove Slovenije zagotovil ustrezno seme maklena, trokrpega javorja in lipe slovenskega izvora ter ustrezen, preverjen substrat. Projekt je podprlo podjetje Telemach. Če bo metoda učinkovita, jo bodo pod strokovnim vodstvom zavoda za gozdove uporabili tudi drugje po Sloveniji za obnovo gozdov.