Ko se risanje na tablici sreča z digitalnim tiskom

Cvetni prah je naslov razstave mlade novogoriške umetnice Tamare Jenček, ki sta jo NŠK in KB delniška družba postavila na ogled v Feiglovi knjižnici v Trgovskem domu v Gorici in so jo odprli v torek. Na odprtju je v imenu Feiglove knjižnice navzoče nagovoril Alex Devetak, zatem je o novogoriški umetnici in njenih razstavljenih delih spregovorila Klavdija Figelj, kuratorka projekta Art Vitrina Trgovski, v okviru katerega predstavljajo mlade umetnike in mojstre iz zbirke KB Delniške družbe.

Novogoriška umetnica Tamara Jenček se v Feiglovi knjižnici predstavila s serijo digitalnih tiskov, ki jih je ustvarila v zadnjem obdobju, nekatere prav za razstavo v Trgovskem domu. Njena dela označujejo intenzivirane barvne ploskve in centralni plastičen objekt, plakatno podajanje snovi ter objekti antropomorfne ali biomorfne narave. Prav kontrast med intenziviranimi barvami in izvorno nežnimi objekti je navdihnil tudi naslov razstave. Razstavljena dela se spogledujejo z modernističnimi elementi, zlasti pop-artom.

Svoja dela ustvarja ročno

Tamara Jenček svoja dela še vedno ustvarja ročno, riše na računalniško tablico, ki jo uporablja kot orodje, visoko kakovostni digitalni tisk pa ji omogoči, da ustvarjeno pride na dan v najboljši možni podobi.

Izobraževala se je v Ljubljani

Tamara Jenček se je po končani novogoriški umetniški gimnaziji likovne smeri vpisala na Akademijo za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani, smer vizualne komunikacije in grafično oblikovanje. Med študijem v slovenski prestolnici se je poleg izbrane smeri navdušila še za raziskovanje ilustracije in animacije. Svoje zanimanje je usmerila predvsem na digitalne platforme, ki ji pomagajo pri gradnji vsebinskega sloga in lastnega izraza. Od leta 2015 živi v Novi Gorici, kjer deluje v oblikovalski agenciji, svoj čas in energijo posveča digitalni ilustraciji in grafiki. Usmerja se predvsem v digitalne medije, kjer skuša z uporabo intenzivnih barv in ploskev ter vse bolj tudi osrednjega plastično oblikovanega objekta upodobiti stilizirane motive iz narave in vsakdanjega življenja.

Razstavo si je mogoče ogledati med urniki odprtja Feiglove knjižnice, in sicer od ponedeljka do petka med 9. in 18. uro.