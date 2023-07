Truplo so našli nedaleč od plovila. Paolo Zuliani, 61-letnik iz Gradeža, je na morju izgubil življenje. Glasbenik in lastnik znanega bara z restavracijo je včeraj popoldne odplul. Ker se ni vrnil, so ga začeli iskati. Barko so na meji s teritorialnimi vodami Hrvaške našli okrog 00:40, danes popoldne so v bližini plovila našli še Zulianijevo truplo.