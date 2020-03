Pogrešanec naj bi pešačil po romarski poti

V Fari že od 27. februarja pogrešajo 62-letnega Roberta Vola. Visok je 175 centimetrov, ima kratke sive lase in rjave oči. Na levem ušesu nosi uhan. Ko je odšel zdoma, je bil oblečen v kavbojke in športna oblačila. Njegov avtomobili so našli na parkirišču pod Krminsko goro, kjer so ga zaman iskali v prejšnjih dneh. Moški naj bi se peš odpravil na romarsko pot, ki povezuje Oglej z Višarjami; moški naj bi pešačil tudi mimo Stare Gore in Liga na Kolovratu. Če ga je kdo opazil, naj kliče na enotno številko za klic v sili 112.