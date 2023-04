Pohod bo vodil do vseh spomenikov

Letošnji praznik osvoboditve bo v sovodenjski občini še posebej slovesen. Na pobudo krajevnih sekcij ANPI-VZPI bo v torek, 25. aprila, potekal spominski pohod. Trasa bo povezala vse spomenike padlim v NOB na občinskem ozemlju, popoldne bo na vrsti proslava, katere pokrovitelja sta Občina Sovodnje in SKGZ.

Pohodniki se bodo zbrali ob 8.45 pred vrhovskim središčem Danica, od koder se bodo odpravili do vseh spomenikov v občini. Posamezni postanki so predvideni ob 9.15 na Vrhu, ob 10.15 v Gabrjah, v Sovodnjah ob 11. uri pri plošči in ob 11.20 pri spomeniku, ob 11.50 na Peči in ob 12.35 v Rupi. Pred vsakim spomenikom se bodo zvrstile krajše slovesnosti, ki jih bodo oblikovala vaška društva.

Pod šotorom na prireditvenem prostoru v Rupi bo ob 13. uri partizanski golaž za vse pohodnike. Sledi proslava s koncertom Zapojmo pesmi o svobodi, ki ga bo oblikovala pevka Marjetka Popovski iz Izole. Nastopila bo v družbi harmonikarjev Mirana Pečenika in Marka Petelina, basista Sava Kralja, bobnarja Tea Parovela, violinista Daria Berginca in pevk skupine Cvet v laseh. Koncert bo obogatil recitator Igor Rojc s pesmimi Karla Destovnika Kajuha. Slavnostni govornik bo nekdanji senator Stojan Spetič. Pohod in proslava bosta potekala ob vsakem vremenu.