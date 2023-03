Pohod, ki združuje

V nedeljo, 2. aprila, bo Gorico in Novo Gorico ponovno povezal čezmejni pohod Vivicittà – Poživimo mesti. Gre že za 26. izvedbo priljubljene športno-rekreacijske prireditve, ki je nadomestila nekatere druge dogodke, ki so že prej pomagali presegati mejo. Zgodovinski prireditelji pohoda so Združenje UISP, ZSŠDI, Marathon club iz Gorice ter Športna zveza Nova Gorica in Športno društvo Mark iz Šempetra. Letos so se organizacijskemu odboru pridružili še Mladinski center Nova Gorica, KK Soške elektrarne iz Solkana in Fundacija za šport iz Nove Gorice.

Včerajšnjo predstavitev na skupnem trgu je v dvojezični obliki vodil funkcionar ZSŠDI Igor Tomasetig, ki je opravil tudi krajše prevode raznih posegov.

Potekala bo v 40 mestih

Dobrodošlico je izrekel predsednik goriškega UISP Enzo Dall’Osto, ki je poudaril združevalni pomen prireditve tudi v novih »brezmejnih« okoliščinah, deželna predsednica UISP Sara Vito pa je izpostavila, da je letošnji pohod namenjen uveljavljanju raznih pravic. Povedala je, da bodo to prireditev pripravili še v kakih 40 italijanskih mestih ter v treh mestih na Japonskem in v Tuzli. Za novogoriško Športno zvezo je spregovoril Miran Mülner, ki je podčrtal, da v okviru programa EPK 2025 šport ne sme izostati. Za nedeljsko prireditev pa je uporabil skovanko: »Kdor ne gre v Planico, naj pride v Gorico!« Andrej Vogrič, podpredsednik ZSŠDI, in Aleksandra Fortin v imenu zavoda za Šport Nova Gorica sta poudarila pomen prireditve in povedala, da zdaj pohod predstavlja rutino, prva leta pa so udeleženci podirali mejo. Oglasil se je tudi predstavnik CONI Marco Braida, ki je pripomnil, da olimpijski komite ne podpira le tekmovalnih športov, temveč tudi rekreacijo. Jana Kruh je v imenu Mladinskega centra Nova Gorica povedala, da se z nedeljsko prireditvijo pričnejo tedni, ki sovpadajo s festivalom zdravja. Svoj pozdrav in čestitke so prenesli tudi podžupan Nove Gorice, Anton Harej, ter odbornika pri goriški občini Maurizio Negro in Francesco Del Sordi.

V nedeljo bodo pohodniki imeli na voljo dve progi, 10 in 6-kilometrsko. Obe bosta čezmejni in bosta potekali pretežno po kolesarskih stezah. Daljši pohod bo speljan tudi preko Soče s progo, ki bo prešla novo brv in osimski most v Solkanu. Start in cilj bosta postavljena na Trgu Evrope / Transalpina. Vpisovanje se bo začelo ob 8.30, start pa bo ob 9.30.

Ob nedeljskem pohodu prirejajo tudi športni dan za nižješolce. Tek na progah 800 in 1000 m bo jutri ob 10. uri na območju skupnega trga. V poštev pridejo učenci letnikov 2009, 2010 in 2011. Za zamejske slovenske šole bodo tekmovali nižješolci iz Doberdoba in šole Trinko.