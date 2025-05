Pohod prijateljstva uvaja v pester program dogodkov

Od danes do 10. maja bosta Nova Gorica in Gorica gostili Pohod za Evropo. Brezmejni Trg Evrope / Transalpina in sosednji EPIC distrikt bosta prizorišče raznolikih kulturnih, umetniških, športnih in družabnih dogodkov.

Dogajanje se bo začelo danes s Pohodom prijateljstva, ki bo potekal pod sloganom »2 mesti, 1 srce«. Prijave zbirajo na spletni www.go2025.eu. Udeleženci lahko izbirajo med 6, 12 ali 15 kilometrov dolgo čezmejno traso. Start bo na Trgu Evrope / Transalpina, kjer se bodo udeleženci začeli zbirati ob 8. uri. Ob 9. uri bo uradna otvoritev brezmejnega pohoda s pozdravnimi nagovori. Pohod se bo začel ob 9.30. Med 12. in 14. uro se bodo na izhodišče vrnili pohodniki, ob 14. uri bo podelitev nagrad. Letošnji pohod bo potekal v razširjeni izvedbi, z udeležbo delegacij iz Celovca, Chemnitza ter drugod iz Evrope. Sledile bodo kulturne intervencije, glasba v živo in otvoritev večmedijskega projekta Prehajanja / Crossings, produkcije zavoda BridA na Bevkovem trgu. Med 15.30 in 23. uro bo na sporedu Brezmejna zabava z nastopi avstrijskega Klangkarussella, italijanskega Spillerja, Vanillaz ter slovenskih Tima Urbanye in Rolija.

Tudi košarka in breakdance

V petek, 2. maja, bo na sporedu Brezmejna košarka, in sicer košarkarski turnir za mladince, stare med 11 in 17 let, s sodelovanjem slovenskih in italijanskih športnih društev. V večernih urah bo zabava s skupinama Generator in Loverlorn. V soboto, 3. maja, bo čas za Brezmejno ulico, »breakdance« ulično bitko. Potekale bodo tudi plesne predstave, delavnice za DJ-je in MC-je in plesni vložki lokalnih plesnih društev, sledil bo zabavni program z DJ Jacksyjem in Fresh Lab. V nedeljo, 4. maja, bo turnir v malem nogometu tri proti tri, na sporedu bo tudi eksibicijska tekma, na kateri bodo sodelovali nekdanji nogometaši ekipe HIT Nova Gorica, ki je pred dvajsetimi leti osvojila naslov slovenskih državnih prvakov. Poleg tega bodo organizirani tudi turnir v namiznem nogometu in plesni cheerleading vložki lokalnih plesnih društev, zabavni program z DJ-jem in koncertom skupine Avtomobili. V ponedeljek, 5. maja, bosta sledila dogodka Otročje lahko in Syum-ballo, v torek, 6. maja, pa literarno-plesna prireditev z Majo Haderlap in Brezmejno zeleno. V sredo, 7. maja, bo v Parku Rafut na potezi Drevesni orkester.

Brezmejni festivali

V četrtek, 8. maja, bo Dan brezmejnih festivalov, ki bo združil Festival obrti in podjetništva, Okuse brez meja, Festival vrtnic, Festival ljubiteljske kulture in razglasitev zmagovalcev natečaja Podjetniško vino 2025. V petek, 9. maja, bo Dan Evrope z mladimi iz novogoriške gimnazije in goriških licejev. Poskrbeli bodo za lov na zaklad, sobo pobega, kulturni program, kvize in še marsikaj. V petek, 9. maja, ob 20.30 bo na skupnem trgu na sporedu premiera filma Anje Medved Ne pozabi me. V soboto, 10. maja, bo robotsko-plesna predstava Inferno, ki je plod sodelovanja GO! 2025 z zavodom Kersnikova, kjer sta moči združila mednarodna umetnika Louis-Philippe Demers in Bill.