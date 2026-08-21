Za neutemeljena reševanja bodo izstavili zasoljen račun

Gorska ali drugačna reševanja, za katera se izkaže, da je zanje bil povod nevestno ravnanje osebe oz. oseb, ki so se znašle v težavah, so v nekaterih državah v Evropi že plačljiva, zlasti v primerih, ko pri intervenciji sodeluje helikopter. Tako je denimo v Avstriji - od koder je pred nekaj dnevi prispela vest o reševanju večje skupine tujih izletnikov, ki so se na visoko goro podali brez ustrezne opreme, za kar bodo morali plačati - in Švici, tudi mnoge italijanske dežele oz. pokrajine vzdolž alpskega loka so se že odločile za tako možnost.

Sedaj pa so v celi Italiji stopila v veljavo nova pravila za intervencije finančne policije, ki večkrat sodeluje tako pri gorskih kot pri morskih reševanjih. Intervencije finančne policije bodo po novem plačljive v primerih, ko se bo izkazalo, da je intervenciji botrovalo namerno dejanje ali nepremišljeno vedenje ali če bo kdo na pomoč poklical brez prave potrebe ali upravičenega razloga. Pri finančni policiji hkrati poudarjajo, da ne gre za uvedbo splošnega načela plačljivosti reševanj in da mora »vsak, ki se znajde v nevarni situaciji ali ga resnično skrbi za varnost druge osebe, še naprej brez oklevanja prositi za pomoč«. Reševanje bo zagotovljeno v vsakem primeru, šele po intervenciji bodo rekonstruirane ter ocenjene okoliščine, ki so privedle do akcije.

Finančna policija ob tem pojasnjuje, da neupravičen klic ni brez posledic, saj lahko zadrži tako osebje kot opremo, ki bi bila lahko potrebna za reševanje nekoga, ki je dejansko v nevarnosti. »Cilj novih pravil ni odvrniti ljudi od prošnje za pomoč, temveč preprečiti nepremišljene ali neutemeljene klice v sili,» so še sporočili.

Objavljen je tudi »cenik« intervencij: navedene so tarife za uporabljene kadre, ki so odvisni od čina reševalca in vrste intervencije ter gredo od 30 do 70 evrov na uro za vsakega sodelujočega. Sledijo tarife za reševanje z vozili različnih tipov, ločeno so navedene tiste za uporabo letala (okrog 5000 evrov na uro), helikopterja (od 2900 do 4200 evrov na uro) in dronov (od 93 do 250 evrov na uro). Zadnja tabela določa cene za intervencije z različnimi vrstami plovil (od 60 do dobrih 1000 evrov na uro). Če intervencija traja manj kot 60 minut, se obračuna tarifa za celo uro.