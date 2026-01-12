Poklice spoznavajo skozi pravljice

Občinska knjižnica v Sovodnjah prireja niz pravljičnih uric z naslovom Kdo bere danes?, s katerim želi najmlajšim približati branje in jim hkrati predstaviti različne poklice, ki so del vsakdanjega življenja v Sovodnjah.

Prvo srečanje je potekalo v četrtek, 27. novembra, na kokošji kmetiji družine Monti. Otroci so najprej spoznali kokoške, ponosnega petelina Rokija in posebno sorto tekaških račk. Nato so se podali na zabavno iskanje čokoladnih jajčk, ki so bila skrita po kmetiji, kar je pri najmlajših poželo veliko navdušenja. Pravljični del urice je sklenila gospa Lidija, ki je otrokom prebrala pravljico o petelinu, ki je hotel leteti. Drugo srečanje so izpeljali v četrtek, 4. decembra, v občinski knjižnici, kjer je sovodenjski zobozdravnik Claudio Visintin prebral pravljici Medved zobozdravnik in Mišek Tip pri zobozdravniku, hkrati je otrokom tudi pokazal, kako naj si pravilno umivajo zobe. Prisotni malčki so z velikim zanimanjem in navdušenjem prisluhnili zabavnim dogodivščinam medvedka zobozdravnika in miška Tipa, z veliko radovednostjo pa so spremljali tudi predstavitev zobozdravniškega poklica.

Na programu še dve srečanji

Niz pravljičnih srečanj se bo nadaljeval tudi po novem letu. V četrtek, 22. januarja, ob 16. uri bo v občinski knjižici otrokom prebrala pravljico domača pekovka Janina Cotič. Zadnja pravljična urica bo v četrtek, 5. februarja, ko bo sovodenjski lekarnar Marko Rojec prebral pravljico in otrokom predstavil svoj poklic. »Projekt Kdo bere danes? uspešno združuje branje, radovednost otrok in spoznavanje poklicev ter dokazuje, da se lahko ljubezen do branja rodi ob igri in zabavnih zgodbah,« pravi sovodenjska občinska odbornica Alida Passon.