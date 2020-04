Poklon padlim

Čeprav brez tradicionalnih svečanosti, se bodo danes v raznih krajih na Goriškem spomnili padlih za svobodo. Vence bodo položili župani, ki se jim bo lahko pridružilo le nekaj predstavnikov ANPI-VZPI in krajevnih društev.

Dogodki ne bodo odprti javnosti zaradi omejitev, ki spremljajo prizadevanja za zajezitev okužb s koronavirusom. Že sinoči so predstavniki krajevne sekcije ANPI-VZPI Marco Cavallin, Maurizio Maligoj in Luciano Pelizzo položili venec pred spomenik v Podgori. Ravno tako včeraj so se pred tržiško ladjedelnico spomnili 503 slovenskih in italijanskih delavcev, ki so padli v narodnoosvobodilnem boju; v dveh ločenih svečanostih so venec položili najprej predstavniki delavcev in zatem županja Anna Cisint.

Pred spomenike v doberdobski občini bo danes vence položil župan Fabio Vizintin. Ob 12. uri bodo njegov nagovor v imenu občinske uprave ter sekcij ANPI-VZPI Dol-Jamlje in Jože Srebrnič iz Doberdoba predvajali na spletu s tehnično pomočjo društva Hrast. Povezava za ogled govora je na voljo na spletni strani doberdobske občine in na spletni strani društva Hrast. V sovodenjski občini bodo vence položili župan Luca Pisk in štirje odborniki; pred vsakim izmed petih spomenikov v občini bo navzoč en predstavnik občinske uprave. Pri polaganju bo v vsaki vasi sodeloval še po en član ANPI-VZPI. V Pevmi bodo položili šop cvetja pred spomenik predstavniki ANPI-VZPI in Krajevne skupnosti za Pevmo, Štmaver in Oslavje.

V Štandrežu bodo pred spomenikom razobesili zastave in zatem posneli krajši nagovor Alenke Florenin, ki bo nato na voljo na Facebook straneh SKGZ in društva Oton Župančič. Skupaj s krajevno sekcijo ANPI-VZPI štandreško kulturno društvo poziva domačine in prijatelje k »spletnemu« praznovanju 75-letnice osvoboditve; videoposnetke in fotografije s sporočili, vezanimi na današnji praznik, krajše literarne tekste, poezije, risbe ali partizanske pesmi bodo zbirali na naslovu elektronske pošte zupancic.oton@gmail.com, nakar jih bodo objavili na društveni Facebook strani.

V Ronkah bo danes dopoldne venec položil župan Livio Vecchiet; poleg njega bodo predsednica ronške sekcije ANPI-VZPI Marina Cuzzi, duhovnik Renzo Boscarol in poveljnik ronških karabinjerjev Mario Egidi. V Foljanu-Redipulji bo venec položila županja Cristiana Pisano, ki jo bo spremljal predstavnik krajevne sekcije

ANPI-VZPI. V Tržiču ne bo tradicionalnega sprevoda s postanki pred vsemi spomeniki v občini; županja Anna Cisint se bo odpravila na pokopališče in sama položila venec. Združenje Monfalcone Meticcia poziva prebivalce Laškega, naj se odpravijo do spomenikov v bližini svojih domov in položijo cvet, rdeči robec, risbo ali zastavo. Fotografije bodo zbirali na Facebooku s ključnikoma #fiorepartigiano in #fioriairibelli.