Poklon slovenskim vojakom na soški fronti

Pred spomenikom, posvečenim slovenskim vojakom, ki so se bojevali na soškem bojišču v obdobju 1915–1917, je danes potekala protokolarna slovesnost Republike Slovenije s polaganjem vencev ob dnevu spomina na mrtve, ki so jo v skupnem sodelovanju priredili Konzulat RS v Trstu, občina Doberdob in Kulturni dom v Gorici.

Letošnja svečanost je sovpadala s četrto obletnico odkritja prvega spomenika slovenskim vojakom na goriškem Krasu in z mirovniško posoško akcijo »Prižgimo luč za mir 2020«; izpeljana je bila z upoštevanjem pravil za zajezitev širjenja okužb s koronavirusom.

Navzoče je nagovoril doberdobski župan Fabio Vizintin, ki je še posebej izpostavil mirovniško sporočilo spomenika slovenskim vojakom. Za krajši pozdrav sta poskrbela še predsednik Kulturnega doma v Gorici Igor Komel in generalni konzul Republike Slovenije v Trstu Vojko Volk. Svečanosti sta se udeležila tudi predsednica SKGZ za Goriško Maja Humar in tajnik SSO Julijan Čavdek.