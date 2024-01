Pol milijona evrov za odpravo škode po ujmi

Podjetja na Goriškem, ki so lanskega julija utrpela škodo zaradi izrednih vremenskih pojavov, lahko zaprosijo za prispevek iz Goriškega sklada. Na zadnji seji je odbor Trgovinske zbornice za Tržaško in Goriško odpravljanju gospodarske škode po vremenski ujmi namenil 500.000 evrov. »S tem želimo podpreti lokalna podjetja in jim pomagati pri kritju stroškov, ki so jih imela zaradi ekstremnih vremenskih pojavov,« pravi Antonio Paoletti, predsednik Trgovinske zbornice.Kot pojasnjuje generalni tajnik Pierluigi Medeot, bo prispevek lahko kril do 30 odstotkov stroškov za popravilo škode in največ 75.000 evrov za vsako podjetje. Za prispevek lahko zaprosijo podjetja, ki so v sanacijo vložila najmanj 5000 evrov in delujejo v občinah, ki so bile vključene v prvo deželno uredbo za popis škode. Prošnje zbirajo od 8. januarja do 31. marca 2024.