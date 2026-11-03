Pol milijona zoper nevarnosti zemeljskih plazov

Dežela Furlanija - Julijska krajina je Občini Števerjan namenila skupno 550 tisoč evrov za zmanjševanje nevarnosti zemeljskih plazov in zagotavljanje varnosti cestne infrastrukture. Denar je namenjen trem območjem, kjer hidrološka nestabilnost predstavlja tveganje za občinske ceste, pobočja in okoliška območja.

»O vseh problematičnih točkah na območju občine smo seznanili geološko službo in Civilno zaščito. Predstavniki pristojnih služb so občino obiskali pred približno enim letom, ko so opravili ogled terena in ocenili stanje,«pojasnjuje števerjanski župan Marjan Drufovka. Po opravljenem ogledu in klasifikaciji plazovitih območij so bili kot prednostni prepoznani trije posegi, za katere so bila zagotovljena oziroma odobrena sredstva.

Po besedah prvega občana bo 60.000 evrov namenjenih posegu na območju Valerišča (Mocver), 200.000 evrov sanaciji plazov ob občinski cesti na območju Križišče–Grdinca, največji znesek, 290.000 evrov, pa zmanjševanju nevarnosti plazov ob občinski cestni povezavi na območju Ašči.