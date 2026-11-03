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Športel

Športel z alpsko smučarko Caterino Sinigoi

Gost v koprskem studiu še tehnični vodja SK Gorica Borut Furlan, po video zvezi Caterinin trener Matjaž Požar in Peter Gerdol

Spletno uredništvo |
Koper |
3. nov. 2026 | 0:55
    Športel z alpsko smučarko Caterino Sinigoi
    Caterina Sinigoi in Borut Furlan
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V ponedeljkovi športni oddaji Športel je voditelj Igor Malalan gostil nabrežinsko alpsko smučarko Caterino Sinigoi in tehničnega vodjo SK Gorico Boruta Furlana, v oddajo pa sta se po video zvezi vključila še novi Caterinin trener Matjaž Požar in direktor ženskega svetovnega pokala Peter Gerdol. Kamere Športela so v svoj objektiv ujele derbi moške odbojkarske C-lige med SloVolleyjem in Sočo ter poraz odbojkaric Zaleta v C-ligi, kamere deželnega sedeža Rai pa zmago košarkarjev Jadrana v derbiju meddeželne B-lige proti goriškemu Dinamu. V rubriki Športna anekdotica je sodelovala trenerka Zaleta Demi Vattovaz.

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