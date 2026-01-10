Poledica obiskala še goriški konec

Dan kasneje, ko je močna poledica v zgodnjih jutranjih urah povzročila obilico težav in prometnih nesreč na tržaškem Krasu, je danes obiskala še sosednjo pokrajino. Na Goriškem so številne ceste poledenele. V Števerjanu so med nočjo ceste posipali s soljo, da bi se zjutraj vozniki izognili težavam, je pojasnil števerjanski župan Marjan Drufovka. »Samo za občinske ceste smo porabili okrog 350 kilogramov soli,« je dejal. Enota deželne decentralizacije (EDR) je posipala deželno cesto včeraj ob 19. uri, za ostale občinske ceste pa so poskrbeli med nočjo.