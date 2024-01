Policija prijela iz solkanskega zapora pobeglega pripornika

Policija je prijela pripornika, ki je v torek popoldne pobegnil iz solkanskega zapora, so pojasnili na upravi za izvrševanje kazenskih sankcij. Pripornika, po poročanju portala N1 gre za Ireneja Bizjaka, so privedli nazaj v zavod, so še sporočili z uprave.

Pripornik predhodno ni bil kaznovan, po navedbah portala N1 pa se je vklenjen podal v beg. Bizjak, znan po objavah na družbenem omrežju TikTok, je v priporu od sredine novembra, ker naj bi mladoletna dekleta nagovarjal k spolnosti, je poročal portal Žurnal.