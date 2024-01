Iz solkanskega zapora pobegnil pripornik

Na upravi za izvrševanje kazenskih sankcij so za STA potrdili, da je v torek popoldan v novogoriški občini pobegnil pripornik. Po poročanju portala N1 gre za Ireneja Bizjaka, ki je osumljen prikazovanja, izdelovanja, posesti in posredovanja pornografskega gradiva. Pripornik je trenutno še na begu, sodišče je zanj odredilo razpis tiralice.

Pripornik je včeraj popoldne pobegnil iz Zavoda za prestajanje kazni zapora Koper, oddelka Nova Gorica. Do pobega je prišlo med spremstvom pripornika iz upravnega dela oddelka, kjer je preko videokonferenčne povezave potekalo njegovo zaslišanje na podlagi odredbe sodišča, nazaj v zaprti del oddelka, so navedli na upravi.Pravosodna policista sta v skladu s pooblastili izvedla zasledovanje pripornika, najprej s tekom, nato z avtomobilom, a sta bila neuspešna. Takoj po izrednem dogodku je uprava obvestila policijo in sodišče, ki je izdalo odredbo za razpis tiralice.Pripornik predhodno ni bil kaznovan, po navedbah portala N1 pa se je vklenjen podal v beg. Bizjak je bil v priporu od sredine novembra, ker naj bi mladoletna dekleta nagovarjal k spolnosti, je poročal portal Žurnal.