Policistom izročil ponarejeno osebno izkaznico moškega na begu

Goriški železniški policisti so pred slabim mesecem, 25. oktobra, vest pa so sporočili šele danes, med rutinsko kontrolo na deželnem vlaku Benetke-Trst, ki je prispel iz Vidma, posumili o osebnem dokumentu, ki jim ga je izročil tuji državljan. Ta je sicer že prej pritegnil njihovo pozornost. Ugotovili so, da gre za ponarejeno osebno izkaznico na ime poljskega državljana na begu, ki ga nemške oblasti iščejo, sicer pod drugim imenom, na območju Schengna. Železniški policisti so na poveljstvu po preiskavi, preverjanju fotografije in prstnih odtisov ugotovili, da gre za 28-letnega ruskega državljana, ki živi na Hrvaškem, za katerega je rimski prefekt že marca 2020 odredil izgon iz države, pri čemer so ga tedaj neposredno vkrcali na letalo.

Moškega so osebno preiskali in ugotovili, da je med prtljago skrival ponarejeni romunski potni list, 2000 evrov v gotovini, mobilni telefon, več kreditnih kartic in telefonskih SIM kartic, prenosni računalnik, kamero, več dragocenih kosov blaga znanih znamk, tudi ženskih ter zlatnino in orodje, primerno za vlamljanje. Goriški železniški policisti so ga aretirali zaradi posesti lažnega osebnega dokumenta, preprodaje blaga, posesti orodja za vlamljanje in nespoštovanja odredbe o izgonu iz države, ki bi sicer veljala pet let. Prepeljali so ga v goriški zapor, kjer bo na razpolago sodni oblasti.