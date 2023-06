»Politični obračuni ne sodijo v projekt EPK«

V gibanju Goriška.si so se včeraj z odprtim pismom obrnili na novogoriškega župana Sama Turela in direktorja Zavoda GO! 2025 Gorazda Božiča. V gibanju menijo, da napetosti in medijski obračuni v tem trenutku ne prispevajo k skupnemu cilju vseh.

Kot smo že poročali, je Ministrstvo za kulturo za programski del projekta Evropske prestolnice kulture 2025, katerega nosilka je Nova Gorica v partnerstvu z Gorico, za letošnje leto namenilo 2 milijona evrov. Ker je od te vsote Javni zavod GO!2025 v letošnjem letu počrpal komaj nekaj več kot 14.000 evrov za program, za plače zaposlenih na programu pa okoli 160.000 evrov, je novogoriška mestna občna naročila notranjo revizijo. To je na novinarski konferenci v torek potrdil novogoriški župan Samo Turel, ob tem pa napovedal ustrezno ukrepanje, če bo revizija pokazala, da je krivda za dosedanje preslabo črpanje državnih sredstev na strani vodstva zavoda.

Pogodbo podpisali 6. aprila

Do tako nizkega črpanja 2 milijonov programskih sredstev je v letošnjem letu po besedah Gorazda Božiča, direktorja Javnega zavoda GO!2025 prišlo zato, ker so pogodbo o financiranju z mestno občno Nova Gorica podpisali šele 6. aprila, kar je bila podlaga, da lahko sredstva začnejo čprati. Božič je zagotovil, da bodo do konca leta uspešni glede črpanja vseh programskih sredstev ministrstva za kulturo, ki so namenjena za letošnje leto: do sredine novembra naj bi počrpali 1,5 milijona evrov za programe, preostali del pa za stroške dela. Če jim do tega termina to ne bi uspelo, bodo zaprosili za rebalans.

Na novico o reviziji so se včeraj odzvali v gibanju Goriška.si. »Projekt Evropske prestolnice kulture 2025 je tako za Novo Gorico kakor za Gorico ter širšo in čezmejno Goriško zgodovinskega pomena in izjemna priložnost za nov začetek skupnega razvojnega cikla nekoč enotne in nato tragično razdeljene skupnosti v naših krajih. Prepričani smo, da takšen projekt za uspeh potrebuje veliko napora vseh, ki verjamemo in smo pripravljeni vložiti trud v razvoj in blaginjo naše skupnosti. Prav zato nas skrbi javno izražanje dvomov in s tem ustvarjanje vtisa neenotnosti pri projektu, pri katerem imamo za izvedbo na razpolago zelo kratek čas,« opozarjajo.