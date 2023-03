Pomanjkanje kadra med gasilci tudi na Goriškem

Letos se bo na ravni goriške pokrajine upokojilo približno 14 gasilcev, kar bo pomenilo, da bo pomanjkanje osebja preseglo 20 odstotkov predvidenega kadra. Deželno vodstvo je s tem seznanjeno, upokojitve pa bodo predvidoma nadomestili »v srednjem roku«. Tudi o tem je včeraj tekla beseda na sedežu goriškega poveljstva, ki ga je obiskal deželni direktor gasilcev Agatino Carrolo.

Kader pogrešajo kot drugje

Carrolo je s pokrajinskim poveljnikom Antoniom Petittom najprej obiskal goriškega prefekta, nato pa pokrajinsko poveljstvo. Tu ga je sprejela jutranja gasilska izmena, na dvorišču so bili parkirana gasilska vozila. Ravno včeraj so tudi servisirali gasilski starodobnik iz 60. let, s katerim so v teku letu obiskali razna mednarodna srečanja, celo na Danski. Da je število gasilskih vozil na Goriškem zadovoljivo glede na osebje, je razložil pokrajinski vodja Petitto, v isti sapi pa pojasnil, da poteka na državni ravni okrepitev opreme za izredne posege. »Vozila so dodeljena deželnemu vodstvu, ki jih nato porazdeli glede na potrebe posameznega poveljstva,« je bilo še slišati.

Če posebnih težav v vsakdanjem delovanju ne beležijo z vidika vozil, je stanje drugačno, če gledamo na osebje. »To je vedno kritična točka,« je priznal deželni direktor gasilcev. Na Goriškem, kot omenjeno, beležijo na teoretičnih 200 gasilcev približno 20-odstotno kadrovsko pomanjkanje. Odstotek se bo letos še poslabšal zaradi upokojitve približno 14 gasilcev. Pomanjkanje osebja je v skladu z državnim povprečjem, je povedal deželni direktor Carrolo. Upravljanje z osebjem pa je državna stvar: tudi tačas so v teku državni natečaji za zaposlitev novih sil. Kot se razume, pa so novi zaposleni porazdeljeni na podlagi kadrovskih potreb posameznih poveljstev na državni ravni. »V zadnjih letih je prišlo do obsežne kadrovske menjave, ki ji nismo bili kos, ker je bilo treba organizirati veliko razpisov,« je pojasnil Petitto. Kadrovski primanjkljaj, tako kot marsikje, krijejo zaposleni gasilci z nadurami.