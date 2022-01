Pomanjkanje kadra pereč problem

Pomanjkanje novih kadrov je pereča težava tudi na področju javnih prevozov. Zaskrbljenost zaradi pomanjkanja novih sil, tako na pokrajinskem in deželnem kot tudi na državnem nivoju, izraža Marco Sosol, predstavnik sindikata Filt-Cgil in šofer pri avtobusnem podjetju APT. Le-to je nedavno objavilo razpis za sestavo prednostnega seznama za zaposlitev avtobusnih šoferjev. Razpis je namenjen osebam, ki razpolagajo z ustreznim vozniškim dovoljenjem (DE), vse informacije so na voljo na spletni strani aptgorizia.it v razdelku Bandi personale. Rok za prijavo na razpis zapade 31. januarja.

»Večkrat se zgodi, da se mladi zaposlijo kot šoferji, ko pa preizkusijo to službo, jo po določenem času tudi zapustijo. Na svoji koži namreč preizkusijo pogoje, v katerih delamo. Zaposleni smo šest dni na teden, v izmenah pa krijemo dan od 4. ure do polnoči in pol, ene ponoči. Delamo ob nedeljah in praznikih; plače so nespremenjene že veliko let, življenje pa je vedno bolj drago,« pravi Sosol. Poklic avtobusnega šoferja ni enostavna zadeva: pridobitev ustreznega vozniškega dovoljenja stane po Sosolovih besedah od tri do štiri tisoč evrov, nato se je treba prijaviti in prestati razpisne preizkušnje. »Ob že omenjenih delovnih pogojih postaja naše delo povrhu vedno bolj nevarno. Dnevno se soočamo z besednim nasiljem, občasno pa pride tudi do fizičnih napadov. V tem obdobju, ko morajo potniki izpolnjevati tudi pogoje ojačenega covidnega potrdila in seveda nošenja zaščitne maske, se je ta problem še poslabšal,« pravi Sosol. Tudi na to temo je v prejšnjih dneh potekalo srečanje na daljavo med sindikalnimi združenji in ministrstvom za infrastrukture in trajnostno mobilnost. Sindikalna združenja so še enkrat poudarila, da je treba v čim hitrejšem času najti odgovore za zaščito osebja. Sindikati so se obvezali, da bodo čim prej predlagali možne operativne rešitve.