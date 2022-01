Pomanjkanje osebja in dvomi o novih postopkih

Urnik tehniških zavodov v Puccinijevi ulici v Gorici je bil včeraj ob 10.30 že pri svoji četrti verziji. Z informacijo nas je seznanila ravnateljica Mara Petaros in s tem ponazorila težave, s katerimi se ravnatelji soočajo ob vrnitvi z božično-novoletnih počitnic. »Zaradi bolezni – covid je pri tem skoraj marginalen – mi je danes zmanjkalo šest profesorjev na 44. Urnik prilagajam sproti, en razred je moral zaradi odsotnosti profesorja začeti pouk kasneje, nek drugi razred pa bo zaključil prej. To je jutranja izmena, saj imamo ob ponedeljkih tudi popoldanske dejavnosti. Kasneje bom izvedela, ali imam za popoldansko izmeno vse profesorje ali ne,« so bile besede ravnateljice Petaros včeraj zjutraj, ko smo z njo stopili v stik, da bi se seznanili z razmerami na šolah s slovenskim učnim jezikom na Goriškem. V popoldanskih urah nam je sporočila, da se je za nekaj članov učnega kadra začel postopek suspenza, ker niso izpolnjevali pogoja obveznega cepljenja. Velik problem, je poudarila ravnateljica, pa je zagotoviti varstvo. »Nekdo mora biti odgovoren za nadzor dijakov v razredu. Šola kot taka je z vidika preprečevanja okužb varna, saj imamo maske, razdaljo, razkuževanje rok. Problem je pomanjkanje osebja, ki bi v učilnicah zagotovilo nadzor,« pravi ravnateljica.

»ALI ENI, ALI DRUGI«

Z včerajšnjim dnem so v Italiji stopila v veljavo nova pravila o ravnanju v šolah v primeru okužb. Na drugostopenjskih srednjih šolah se bo ob dveh potrjenih okužbah v razredu prešlo na hibridno obliko pouka, ki predvideva redna predavanja v šoli za dijake, ki so cepljeni ali prebolevniki, ter pouk na daljavo za necepljene dijake. »Težko je zagotoviti pouk, ko imaš nekaj dijakov v razredu, druge pa od doma. Ali se posvetiš enim, ali se posvetiš drugim. To so čisto praktični problemi: dijak, ki sledi pouku od doma, lahko ima dobro, ampak tudi slabo internetno povezavo. Ko bo poslušal profesorja, ki predava v razredu, bo poleg razlage slišal tudi ropot in premikanje prisotnih sošolcev. Če profesor piše na tablo, kako bo dijak od doma videl, kaj piše?,« se sprašuje ravnateljica.

S pomanjkanjem osebja iz raznoraznih razlogov, potrebi po zagotavljanju prisotnosti osebja v razredih in dvomih o nekaterih novih postopkih se soočata tudi ravnateljica Večstopenjske šole Doberdob in goriških licejev Sonja Klanjšček ter ravnatelj Večstopenjske šole Gorica David Clodig.