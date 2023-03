Pomerilo se bo 87 glasbenikov iz petnajstih držav

Ves naslednji teden bo goriški Cingrof zapisan glasbi. Od ponedeljka, 27. marca, do sobote, 1. aprila, bo Kulturni center Lojze Bratuž gostil 3. Mednarodno glasbeno tekmovanje Musica Goritiensis. Za Gorico pomembno pobudo so včeraj predstavili v dvorani Dore Bassi.

Navzoče je v imenu organizatorjev nagovorila Franca Padovan, ki je navedla, da bo letošnje tekmovanje še bolj pestro in bogato kot v prejšnjih izvedbah. Tudi letos bo glasbeni teden zadobil čezmejni značaj, s tem da bodo tekmovanja z instrumenti potekala v Gorici, tista v solopetju pa na Glasbeni šoli v Novi Gorici. Padovanova je še dodala, da si s tekmovanjem prizadevajo za širjenje glasbene kulture in nadgradnjo že itak bogate glasbene in kulturne ponudbe na Goriškem. Tako Slovenski center za glasbeno vzgojo Emil Komel kot tudi Glasbena šola Nova Gorica želita ustvarjati priložnosti medsebojnega spoznavanja in nove vezi med mladimi glasbeniki, njihovimi docenti in tudi člani mednarodnih žirij. Vse to s pogledom na bližajoče se leto 2025, je še povedala Franca Padovan. Predsednica Kulturnega centra Lojze Bratuž Franka Žgavec je pojasnila, da ima njihov dom veliko izkušenj na tem področju in tudi sodelovanje s glasbenim centrom Emil Komel poteka vzorno, saj ustanovi delujeta v isti stavbi. Bolj podrobno o samem tekmovanju je spregovorila ravnateljica glasbene šole Emil Komel Alessandra Schettino, ki je uvodoma navedla, da je tekmovanja namenjeno glasbenikom do 30. leta starosti in je bilo razpisano za 4 sekcije: violina, violončelo, klavir in solopetje. Za nastop v Gorici se je prijavilo 87 kandidatov iz petnajstih različnih držav, in sicer 15 violinistov, 25 violončelistov, 21 pianistov in 26 solopevcev.

V atriju Centra Bratuž bo prisotna infotočka, ki bo skrbela za promocijo teritorija ter nudila vidljivost ustanovam in podjetjem, ki so nudila podporo tekmovanju. Tekmovalcem, članom žirij in njihovim spremljevalcem bodo organizatorji nudili vodene oglede po Gorici in Novi Gorici.

Za uvod lanski zmagovalec

Vse avdicije bodo odprte za občinstvo. Ponedeljkovi matineji, ki je namenjena tekmovanju violinistov, bo ob 19. uri v Kulturnem centru Lojze Bratuž sledil uvodni koncert z violinistom Ulissejem Mizzonom, ki je bil na lanskem goriškem tekmovanju dobitnik prve nagrade. Torek, 28. marec, bo namenjen avdicijam s klavirjem in pozno popoldne finalu violinistov. V sredo, 29. marca, se bodo ponovno pomerili pianisti, v četrtek, 30. marca, pa violončelisti, ki jih finalni nastop čaka v petek, 31. marca. V četrtek in petek bodo v Novi Gorici nastopili solopevci. Dobitniki prvih absolutnih nagrad v posameznih kategorijah bodo nastopili na slavnostnem koncertu v soboto, 1. aprila, ob 18. uri v Kulturnem centru Lojze Bratuž. Zmagovalci najvišje kategorije - kat. E - bodo poleg denarne nagrade imeli priložnost nastopiti v glasbenih sezonah pomembnih kulturnih ustanov iz naše dežele in Slovenije. Na koncu podrobne predstavitve je Schettinova povedala še, da so partnerji projekta Glasbena šola Nova Gorica, Kulturni dom Nova Gorica, Kulturni center Lojze Bratuž, Piccolo opera festival in Zveza primorskih glasbenih šol.

Pobudo, zlasti pa še čezmejno sodelovanje, so pozdravili Aleksandeer Sluga, v.d. direktorja Glasbene šole Nova Gorica, novogoriški podžupan Anton Harej in Fabrizio Oreti, odbornik za kulturo pri goriški občini. Vsi so naglasili, da tovrstne pobude pomenijo odlično promocijo goriškega teritorija in da predstavljajo pravšnji uvod v dogajanje, ki bo mesti leta 2025 postavilo na ogled vsej Evropi.