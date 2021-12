Pomoč iskalcem stanovanja

V Tržiču povpraševanje po stanovanjih odločno presega ponudbo, predvsem zaradi številnih delavcev, ki so zaposleni v ladjedelniškem sektorju. Iskalcem stanovanja in obenem najemodajalcem je priskočila na pomoč tržiška občinska uprava, ki jim daje na razpolago urad v pritličju mestne hiše; odprli ga bodo 12. januarja, posloval bo ob sredah med 15.30 in 17.30 ter ob petkih med 10.30 in 13.30. Urad bo po zmagi na javnem razpisu upravljalo nepremičninsko podjetje Teknoimmobiliare & Immobiliare Gabbiano. V novem uradu bodo na voljo informacije o stanovanjih, ki jih njihovi lastniki oddajajo v najem; v urad se bo lahko odpravil tudi, kdor ima stanovanje in bi ga rad oddal v najem, vendar potrebuje pomoč pri vseh potrebnih upravnih postopkih in prošnjah.