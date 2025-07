Ponatis vodnika v sedmih jezikih in večjezična družabna igra

Na voljo bo na info točkah, v muzejih in kmalu tudi v knjigarnah. Vodnik v sedmih jezikih, ki ga je leta 2017 pripravil Center za ohranjanje in krepitev ljudskih tradicij iz Podturna, je v letu Evropske prestolnice kulture doživel ponatis po zaslugi deželnega prispevka, ki je povezan z GO! 2025. Center iz Podturna je v okviru projekta La Contea di Gorizia: crocevia e cerniera tra i popoli. Percorsi culturali že v prejšnjih mesecih začel izvajati vrsto dejavnosti, med drugim se je zavzel za ponatis vodnika, ki obiskovalca vabi k odkrivanju mesta in širšega goriškega prostora v italijanščini, angleščini, slovenščini, nemščini, francoščini, španščini in furlanščini.

Ob tem prirejajo vrsto tematskih sprehodov. V sodelovanju s profesorjem Giuliom Zanettejem bo vodenje na voljo tudi v angleškem, nemškem, francoskem, španskem, portugalskem in romunskem jeziku. Prvi dogodek bo danes ob 21. uri, start bo izpred Leopoldovih vrat v goriškem grajskem naselju. Obvezna je prijava na info@borcsanroc.it. Niz dogodkov, ki so ga predstavili včeraj ob navzočnosti deležnega svetnika Diega Bernardisa in goriškega občinskega odbornika Fabrizia Oretija, se bo zaključil novembra s predstavitvijo izvirne družabne igre v italijanskem, slovenskem in furlanskem jeziku.