Ponovno odpirajo vrata goriške vzgojne ustanove

Po večmesečnem zaprtju je bilo včeraj v Dijaškem domu spet živahno. Goriška vzgojna ustanova je spet odprla svoja vrata, vendar le za učence pošolskega pouka. »Na skupnih 120 otrok, ki jih ponavadi sprejemamo, se nam jih je pridružilo nekaj več kot 30, prihodnji teden jih bo nekaj več. Gre za nadaljevanje rednega delovanja Dijaškega doma za tiste otroke, katerih starši imajo težave z varstvom,« je povedala ravnateljica Dijaškega doma Kristina Knez.

V skladu z deželnimi smernicami za odprtje poletnih središč so v Dijaškem domu pripravili protokol za preprečitev širjenja okužb s koronavirusom. Protokol so dali podpisati staršem, saj je »za zagotavljanje varnosti otrok bistveno dobro sodelovanje med starši in zaposlenimi«. Ukrepe, kot sta ohranjanje varnostne razdalje in ustrezno umivanje rok, bodo vzgojitelji tudi prikazali otrokom v sklopu vodenih delavnic. »Preko barvnih krogov na tleh se tako otroci na primer naučijo, kaj pomeni metrska razdalja med osebami. Želimo jim dati razumeti, da je potrebno odgovorno obnašanje vseh,« je dodala Kristina Knez. V teh dneh torej uvajajo smernice, ki jih bodo nato uporabili v poletnem središču. Njegova vrata se bodo odprla 15. junija, potekalo bo do 17. julija, nato pa še od 24. avgusta do 11. septembra.

Na poletna središča se pripravljajo tudi v Mladinskem domu, kjer bodo po vsej verjetnosti 8. junija najprej sprejeli gojence pošolskega pouka za pripravo na izpit tretjega razreda nižje šole, nato pa naj bi poletno središče steklo do 10. julija. Priprava na šolo pa naj bi kakor ponavadi potekala ob koncu avgusta, točneje od 24. do 11. septembra. Skupnost družin Sončnica in Športno združenje Olympia pa se pripravljata na sprejemanje otrok, predvidoma od 15. junija do 28. avgusta. Za razliko od prejšnjih let bo poletno središče potekalo v telovadnici Mirka Špacapana pri Kulturnem centru Lojze Bratuž, saj bodo imeli na ta način dovolj prostora v slučaju slabega vremena.