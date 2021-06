Poplavna ravnina dobila informacijske table

Okoljevarstvena organizacija Legambiente je na Prevali namestila štiri informacijske panoje, ki bodo obiskovalce seznanjali z značilnostmi tamkajšnje poplavne ravnine. Table so postavili v okviru projekta, ki je bil posvečen raziskovanju raznih ekosistemov in vodnih virov v goriški pokrajini, za kar so prejeli prispevek zadruge Coop Alleanza 3.0. Poleg Prevale so nove panoje dobili še roje v Škocjanu, »rošta« v Zagraju in potok Smjerdar v Krminu. Projekt so začeli uresničevati leta 2019 in se bo zaključil s podelitvijo nagrade študentu videmske univerze, ki bo svojo diplomsko nalogo posvetil vodnim virom iz porečja reke Soče; rok za zbiranje prijav zapade 31. julija.

Panoji v Prevali v italijanščini, slovenščini in angleščini pojasnjujejo, da je bilo območje v prvi polovici prejšnjega stoletja deležno obsežne melioracije, saj je bilo pred tem povsem močvirnato. Nove table bodo predali namenu v soboto, 12. junija, udeleženci se bodo zbrali ob 9. uri pri cerkvici v Prevali.

Projekt je vodil Luca Cadez, pri njem so sodelovali zadruga Coop Alleanza 3.0, Univerza v Vidmu, podjetje Irisacqua, konzorcij za bonifikacijo posoške ravnine, združenje Judrio ter krožka organizacije Legambiente iz Gorice in Tržiča. Besedila so napisali Pier Paolo Merluzzi, Eugenio Miotti, Sonia Kucler in izvedenci konzorcija za bonifikacijo. Projektu je zagotovila pokroviteljstvo tudi Občina Števerjan, tako da bo na tablah tudi njen logotip. Po krajši svečanosti se bodo v soboto odpravili na ekskurzijo, med katero bodo spoznavali značilnosti briškega potoka Brbačna.